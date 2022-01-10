هدايا منتدى شباب العالم 2022 .. صور ولقطات تذكارية بجهاز "فيديو بوس 360"

امل غريب

ابتهاجا بانطلاق منتدى شباب العالم 2022 في نسخته الرابعة، حرص المنظمون للمنتدى، على وضع جهاز "فيديو بوس 360" في مدخل مسرح منتدى شباب العالم.

ويعمل جهاز "فيديو بوس 360" التقاط فيديو متحرك من مختلف الاتجاهات بزاوية 360 درجة، او خاصية البوم رانج أو خاصية الصور gif أو فيديو قصير، حيث يحرص الشباب على التقاط الصور التذكارية والترفيهية بالتقنيات الحديثة.

ويتم عرض الصور والفيديوهات التي التقطها جهاز "فيديو بوس 360" من خلال شاشة عرض ملحقة بالجهاز، وتتصل بهاتف الشخص عن طريق البلوتوث.