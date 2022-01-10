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نائب ماكرون يتعرض لإعتداءات أمام منزله من قبل الرافضين للإجراءات الصحية

الإثنين، 10 يناير 2022 06:15 م
نائب ماكرون يتعرض لإعتداءات أمام منزله من قبل الرافضين للإجراءات الصحية ماكرون
كتب : أحمد علوى

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تعرض ستيفان كليرو، نائب رئيس الحزب الفرنسي الحاكم، ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، للإعتداء من قبل مجموعة من المعارضين للقوانين والإجراءات الصحية التى تتخذها السلطات الفترة الاخيرة للحد من انتشار فيروس كورونا مشتقاته.

ومن جانبه ندد ماكرون بالهجوم الخسيس الذى نال نائبة ،  مؤكدا ان التحقيقات بدات بالفعل فى اتخاذ مجراها تجاه المهاجمين، وفقا لقناة بى اف ام تى فى الفرنسية.

ومن قال كليرو إنه سيتقدم بشكوى ضد المهاجمين، خاصة أن التهديدات بالقتل تصله يوميا عبر البريد الالكتروني، مشيرا إلى ضرورة وضع حد لهذه المسألة الشائكة.

 

 


ستيفان كليرو

نائب رئيس الحزب الفرنسي الحاكم

إيمانويل ماكرون

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