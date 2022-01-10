وقال بانسيل -في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين- "نناقش مع قادة الصحة العامة حول العالم لاتخاذ قرار بشأن ما نعتقد أنها الاستراتيجية الأفضل للجرعة التنشيطية المحتملة لخريف 2022. نعتقد أنها ستتضمن أوميكرون".



وأوضح بانسيل أن الجرعة التنشيطية المخصصة لـ"أوميكرون" ستدخل مرحلة التجارب السريرية في وقت قريب، وأن "موديرنا" تناقش ما إذا كانت تلك الجرعة ستحتاج أن تتضمن مكونات أخرى للحماية ضد فيروس "كورونا"، مضيفا: "نحتاج لأن نكون حريصين على محاولة أن نبقى سابقين على الفيروس لا خلفه".

