معلمة الدقهلية: لو طلعت رحلة تانى لن أرقص.. فيديو

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع آية يوسف والمعروفة إعلاميا بمعلمة الدقهلية، حيث قالت إنها لو خرجت فى رحلة مرة أخرى سوف تلتزم الصمت ولن ترقص، مشيرة إلى أنها متفقة مع أصحاب الرد بأن الحرية الشخصية فى المنزل وليست أمام الناس، مضيفة أن أسرتها كانت داعمة لها، ووقفت بجانبها بعد تفهم الموقف.

وقالت آية إن زملاءها كانوا فى صفها ووقفوا بجانبها وتلقت دعما من زملائها وتلاميذها بعد الواقعة، وأنها ستعود قوية بعد تلك الواقعة، وستعود أقوى مما كانت عليه فى الماضى.

وقالت آية يوسف إنها تلقت نصيحة من والدتها بعدم الثقة فى كل الأشخاص، مشيرة إلى أنها كانت تتعامل مع الجميع بحسن نية.