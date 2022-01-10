مصر للطيران تعلن عن إجراءات صحية جديدة للراغبين فى السفر إلى لبنان

كتب محمود عبد الغنى

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن بدء تطبيق إجراءات صحية جديدة علي المسافرين الي لبنان، وذلك بناء على الإجراءات الصحية الجديدة التي اتخذتها السلطات هناك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة الوطنية مصر للطيران، إنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة من جانب السلطات اللبنانية للحد من انتشار فيروس كورونا توجه مصر للطيران عناية المسافرين إلى بيروت دفع قيمة 30 دولارا قبل موعد الرحلة نظير خضوعهم لفحص PCR Test فور وصولهم مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، باستثناء من هم دون الـ 12 سنة وقوات اليونيفيل، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين، بجانب تطبيق كافة الاشتراطات الصحية الأخرى.

وأضافت الشركة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يقتصر دفع تلك القيمة من جانب الركاب فقط عبر المنصة الالكترونية MOPH PASS بشكل حصري دون غيرها.