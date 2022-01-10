اليوم السابع
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مصر تصدر 103 شحنات غاز مسال خلال عام 2021

الإثنين، 10 يناير 2022 12:53 م
مصر تصدر 103 شحنات غاز مسال خلال عام 2021 تصدير غاز ــ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير نحو 103 شحنات غاز مسال من محطتي إسالة الغاز بإدكو ودمياط وذلك خلال عام 2021.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن محطتى إسالة الغاز بـ"إدكو ودمياط " تعمل بكامل طاقتها موضحا أن شهر يناير الجاري يشهد تصدير عدد من شحنات الغاز المسال .

يذكر أنه قد تم تحقيق رقم قياسى فى صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر فى صدارة ترتيب الدول العربية التى حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالى 900% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020. وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.


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صادرات الغاز

الغاز المسال

مصانع الاسالة

تصدير الغاز

مصنع اسالة الغاز بادكو

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