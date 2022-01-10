مصرع 9 أطفال وإصابة 4 آخرين فى انفجار قرب مدرسة بإقليم ننجرهار الأفغانى

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قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن تسعة أطفال لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون، اليوم الإثنين، إثر انفجار صهريج غاز بإقليم ننجرهار الواقع شرقي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية، أن الحادث وقع بالقرب من مدرسة ابتدائية في منطقة "لال بور" التابعة للإقليم، وضحايا الانفجار جميعهم من طلاب المدرسة.

ونقلت الوكالة عن أحد أعيان المنطقة قوله إن الحادث نجم عن انفجار مدفعية قديمة أراد أحد الطلاب بيعها، إلا أن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية نفى انفجار مدفعية في المنطقة.