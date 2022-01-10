مدير شباب ورياضة الأقصر يبحث مشروعات حياة كريمة واحتياجات مراكز الشباب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اجتماعاً مع مديري الإدارات المركزية بالمديرية، وذلك لمناقشة تكليفات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال اجتماعه بمديري المديريات، وبحضور فتحي محمد خير وكيل الشباب بالمديرية وبحضور جميع مديري الإدارات المركزية بالمديرية.

وتناول الاجتماع تكليفات وزير الشباب والرياضة خلال اجتماع مديري المديريات، والذي عقد عبر الفيديو كونفرانس يوم الثلاثاء الماضي، وقد تناول هذا الاجتماع بحث طلب دراسة عن نقص العمالة والاحتياج الحقيقي لمراكز الشباب من العمالة وتشكيل لجنة لدراسة الاحتياجات الفعلية من العمالة بمراكز الشباب، وتقديم تصور من كل مدير إدارة مركزية بالإنتاج الحقيقي والتصور الجديد في مشروعات حياة كريمة، والمبادرات الشبابية والرياضية في كل إدارة، وإنجازات الخطة المحلية للمديرية، والتنسيق الإعلامي مع الوزارة.

كما تم تفعيل دور معاون الشباب ومعاون الرياضة بالمديرية، وإيرادات الملاعب التى تم تنجيلها وتوريد حصة الوزارة، وحصر الأسوار الآيلة للسقوط بمراكز الشباب والأندية، وتنقية العضوية بمراكز الشباب وزيادة العضوية في كل مراكز الشباب، وكذلك بيان بعدد العضوية لكل مركز شباب وتعداد سكان القرية التابع لها المركز، وزيادة العضوية بعدد أكبر ما يمكن بمراكز الشباب وحصر أنشطة كل مركز شباب واحتياجات كل مركز، ودور مراكز الشباب في مبادرة حياة كريمة وهل تم التوجيه بعمل دور حضانة أو مسرح أو مركز صحي بحيث يصبح مركز الشباب مركز مجتمعي متكامل.

وأكد مدير شباب ورياضة الأقصر، على ضرورة حصر مراكز الشباب الأقل إمكانيات والاقتراحات المقدمة والحلول لتصبح مفعلة، وحصر عدد مراكز الشباب التي لم يتم صدور قرار اشهار لها ، بحيث تكون مراكز تنمية شبابية يدار بواسطة لجنة إدارية بالمركز لحين صدور قرار اشهار لها، وتقديم انجاز يومي بما تم بمشروعات حياة كريمة ، وكذلك انجاز يومي لمشروعات الوزارة الاستثمارية والاضافية، وتم مناقشه عروض البنوك المقدمه لتركيب الماكينات بمراكز الشباب لعرضها على الادارات المركزية المختصه بالوزارة، وبحث أسباب التوقف بمشروعات الطرح الاستثماري بمحافظة الأقصر، وتكليف إدارة التدريب ومشروعات الشباب لتفعيل المراكز الحرفية لذوي الهمم.



جانب من اجتماع مديرية شباب الاقصر



مدير شباب ورياضة الأقصر يناقش احتياجات مراكز الشباب