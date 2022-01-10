مدير "رياضة الأقصر" يكشف شروط المسابقة القومية لمراكز الفنون لأعضاء مراكز الشباب

الأقصر – أحمد مرعى

كشف صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل وشروط المسابقة القومية لمراكز الفنون لأعضاء مراكز الشباب بالمديريات لعام 2021 – 2022م، وذلك للمجالات الفنية (الفنون التشكيلية – الموسيقى والكورال – الفنون الشعبية).

وقال صلاح رشوان، لـ"اليوم السابع"، إن المسابقة تشمل فى مجال الفنون التشكيلية، أن تقيم وزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية المسابقة الفنية الكبرى لأعضاء مراكز الفنون بالمحافظات مجال الفنون التشكيلية بعنوان "المتغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة في عيون الشباب" في مجالات الفنون التشكيلية (التصوير، التصوير الضوئي، النحت، الأشغال الفنية)، موضحاً أن فكرة المسابقة أنه في السنوات الأخيرة تبذل دول العالم جهود كبيرة في الحفاظ على استقرار المناخ وعمل مشروعات تحافظ على البيئة بعد الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والذي أدى إلى حدوث تغييرات مناخية على مستوى العالم نتيجة الانبعاثات الضارة جراء استخدامها مصادر الطاقة القديمة.

وأكد مدير شباب ورياضة الأقصر، أنه في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بتغير المناخ (Cop 27) بشرم الشيخ، وذلك بعد إبداء رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تطلع مصر لاستضافة المؤتمر نيابة عن قارة إفريقيا، وذلك ضمن كلمته التي ألقاها أثناء الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأمم المتحدة، متعهداً بأن مصر ستعمل على جعل المؤتمر نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي، بالشراكة مع كل الأطراف، ومن أجل مصلحة القارة الإفريقية والعالم أجمع، ونظرا لارتباط الفنون التشكيلية بالقضايا الدولية والإقليمية والتعبير عنها بأساليب ابتكارية مختلفة، في شتى مجالاتها يتم إطلاق مسابقة هذا العام لتواكب تلك القضية الهامة.

وعن شروط المسابقة فقد أكد أن المسابقة مطروحة لجميع أساليب التعبير في الفنون التشكيلية، عدا الكاريكاتير والرسم بالكمبيوتر، وكذلك الالتزام بموضوع المسابقة شرط أساسي لقبول الأعمال، وأن تكون الأعمال أصلية وغير منقولة من أي مصدر، ولم تعرض في معارض سابقة من قبل، وتاريخ انتاجها هو تاريخ المسابقة 2021 – 2022 وموقعة من قبل المتسابق وموضحه بها جميع البيانات بأسلوب لا يضر بالعمل الفني، وأن الأعمال المعروضة تكون فقط للمتدربين والهواة في مراكز الفنون التابعة لوزارة الشباب والرياضة من سن 18- 35 سنة، وغير مسموح بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكليات الفنية أو أي شخص أخر وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء المشاركة وإلغاء الجائزة في حالة الفوز، وأن تكون الأعمال مبتكرة ويتضح فيها التعامل الجيد مع الخامة وتحقيق الجوانب الفنية والجمالية والتي تم التأكيد عليها في الدورات التدريبية، والأعمال الخزفية المشاركة لابد وأن تقدم كاملة محروقة أو ملونة ولن تقبل أية أعمال خارج هذا الإطار، ويقوم بتحكيم المسابقة لجنة متخصصة وقرارات لجنة التحكيم نهائية ولا يجوز الرجوع أو الطعن فيها، واللجنة غير ملزمة بإعلان أسباب القبول والرفض في جميع مراحل المسابقة ويلتزم المتسابقون بذلك، وأي مخالفة لقواعد المسابقة أو الاعتراض على التحكيم تلغى المشاركة والجائزة، ويحرم المتسابق من استمراره في مراكز الفنون، أما عن مجالات التسابق وأبعادها، فتشمل التصوير الزيتي، لا تقل عن 50/70 سم ولا تزيد عن 100 /100 سم، والتصوير الضوئي، لا تقل عن 35/50 سم ولا تزيد عن 50/70 سم، والنحت، 50/70 سم والأشغال الفنية.