مدير تعليم الجيزة يوجه بحصر العجز فى المعلمين والاستعداد لامتحانات 4 ابتدائى

كتب سيد الخلفاوى

عقد أشرف سلُّومة، مُدير مديريِّةِ التربيةِ والتعليم بالجيزة، اجتماع بحضور سُميَّة الخطيب وكيل المديريِّة وأمل مَبروك مُدير عام التعليم العام وموجِّهي الموادِ الدراسية ومُديري المراحل الإبتدائي والإعدادي والثانوي ومديرى إدارات التعليم الفني.

وأكَّدَ سلومة على الاستعداد التام لعقدِ امتحانات الصفِ الرابع الإبتدائي والتي تنطلُقُ خِلالَ الفترة من 15 إلى 20 يناير 2022، مع المتابعةِ اليوميِّةِ للإمتحانات بجميع مدارس الجيزة، مع عمل حصر شامل للعجز للمعلمين وللعمل بالتطوع طبقا للكتاب الدوري رقم 26 مع تشكيل لجان بالمديرية والإدارات التعليمية لاستلام الملفات في ضوء القواعد المنظمة لذلك .

وتنطَلِقُ إمتحانات التعليم الفني خلال الفترة من 15 يناير حتَّى 3 فبراير 2022 بجميعِ تخصصاته (زِراعيّ–تُجاريّ – فُندقي– صناعيّ)

وأكَّد سلومة علي مُديري إدارات التَعليم الفنيّ سُرعةُ الإنتهاءِ من الإمتحانات مع توافرِ الخاماتِ للطلَّاب وعملِ حَصرٍ للخاماتِ الناقصُةِ والإخطارِ بها، كذلك عمل دراسةٍ لاحتياجات التعليم الفنيّ، وتقديمِ مُقترحاتٍ لتطويرِهِ، وفُتحِ مَنافِذَ بَيعٍ جَديدة وعملِ معارضَ دائمَةٍ للتعليم الفنيى، ولخلق فرص عمل بالتعاون مع الوحدة الإقليمية لتدريب طلاب التعليم المزدوج وبحث كيفيه الارتقاء بمشروع رأس المال.

ونبه مدير المديرية علي ضرورة اجتماع لجنة المشروع شهرياً طبقا للقرار الوزاري 290 وشدد علي ضرورة توفير خامات لطلاب التعليم الفني علي أن يتم حصر الاحتياجات علي مستوي المديرية وطرحها طبقا للقرار الوزاري 182 لتسهيل تدريب ابنائنا الطلاب.