محافظ مطروح ورئيس مصنع حلوان للصناعات يبحثان إنهاء مد شبكات الصرف الصحي

مطروح - حسن مشالي

بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، مع المهندس مجاهد عبد العزيز الفرماوي رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات، الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي المتكامل "المرحلة الثالثة" بمدينة مرسى مطروح، والتي تغطى نحو 90 % من المدينة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي المتكامل، بمدينة سيوة، في إطار متابعة تنفيذ واستكمال مشروعات البينية التحتية خاصة في قطاع الصرف الصحي بما ييسر على المواطنين.

ووجه محافظ مطروح، الشكر لمصنع حلوان للصناعات، على جهود التعاون، في تنفيذ المشروعات بالمحافظة، جاء ذلك بحضور المهندس احمد نصر مدير فرع جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والمهندس محمد منصور من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، و ومسئولي الإدارات والشركات المعنية.

أوضح فرع مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، الموقف التنفيذي للمشروع، الذي بدأ بموافقة وقرار مجلس الوزراء في 2014، ويتكون المشروع من محطة الرفع الرئيسية كيلو 7/2 وشبكات الانحدار وخطوط الطرد الخاصة بها، بنسبة تنفيذ 98 % للمحطة و100 % لشبكات وخطوط الانحدار، ومحطة الرفع الفرعية كيلو 7/1 وشبكات الانحدار وخطوط الطرد بنسبة 100%، ومحطة الرفع الفرعية كيلو 4 لشبكات الانحدار وخطوط الطرد بنسبة تنفيذ 100%.

وتم التأكيد على الانتهاء من الموقف التنفيذي خلال أسبوع، مع الانتهاء من وصلات الكهرباء اللازمة للمحطات، والبدء في الوصلات المنزلية، بعد الانتهاء من التسليم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومقترح الافتتاح في الأسبوع الأول لشهر فبراير المقبل.

كما تم مناقشة الموقف التنفيذي، لمشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة سيوة، والذي وصلت نسبة التنفيذ الفعلية منه 90 % بطاقة 18 ألف متر مكعب يومياً، والمقرر الانتهاء منها في نهاية يونيه المقبل، وتتكون من محطة المعالجة الرئيسية بنظام برك الأكسدة، على مساحة 142 فدانا، و16 محطة رفع، بالإضافة إلى شبكات الانحدار وخطوط الطرد، ومن المقرر افتتاح محطات الرفع 1و2 بسيوة الشهر المقبل.