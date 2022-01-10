اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ ومساعدا وزير العدل يفتتحون 3 مكاتب للشهر العقارى.. لايف وصور

الإثنين، 10 يناير 2022 03:20 م
محافظ كفر الشيخ ومساعدا وزير العدل يفتتحون 3 مكاتب للشهر العقارى.. لايف وصور محافظ كفر الشيخ ومساعدا وزير العدل يفتتحون 3 مكاتب للشهر العقاري
كفر الشيخ- محمد سليمان

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افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، مكتب توثيق الشهر العقاري بكفر الشيخ المطور بعمارة الشرق للتأمين على مساحة 400 م، والذى يضم 12 شباكاً للتعامل بالإضافة للخزنة لتقديم الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري للمواطنين للقضاء على المشكلات التي كان يعاني منها المواطنون خلال السنوات الماضية ليصبح بكفر الشيخ 25 منفذاً يقدم كافة خدمات الشهر العقاري للمواطنين، فرع الشهر العقاري المطور ليها ومكتب الشهر العقاري المطور بالشرق للتأمين ، بحضور المستشار حامد، رئيس محاكم كفر الشيخ الابتدائية، والمستشار سامح رمضان، عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار يامن يوسف، عضو المكتب الفني لمكتب مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، المستشار محمود عبدالعال، عضو المكتب الفني لمكتب مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ ومساعدا وزير العدل، فرع توثيق الشهر العقاري بقرية دقميرة التابعة لمركز كفر الشيخ، على مساحة 200 متر ويحتوى على 7 شبابيك تبرع من المجتمع المدني.

كما افتتح المحافظ أعمال تطوير مكتب توثيق الشهر العقاري بسيدي سالم ورفع كفاءة واستحداث نظام الشباك الواحد لتقديم خدمات الشهر العقاري كاملاً  على مساحة 350 متراً، يضم 15 شباكاً، وتفعيل بوابة مصر الرقمية من خلال تطبيق " ارغب في عمل توكيل"

قال محافظ كفر الشيخ، تم القضاء على الزحام، وتخفيف معاناة الأهالي التي كان تؤرقهم خلال السنوات الماضية أثناء تلقيهم خدمات الشهر العقاري بتوفير 25 منفذاً لتقديم كافة الخدمات بمدينة كفر الشيخ من خلال مكتب التوثيق العقاري المطور بسخا والمكتب الذي تم افتتاحه اليوم بعمارة الشرق للتأمين، لتقديم  كافة الخدمات عديدة للمواطنين ، والتيسير عليهم، بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، دون عناء أو تعب، ويوفر لهم الوقت والجهد البدني ويقضي على ملل الانتظار، بفضل التعاون  مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم تيسير وتفعيل بوابة مصر الرقمية خدمة من خلال ابلكيشن أرغب في عمل توكيل، ويمكن للمواطن تحرير التوكيل في منزله ويتوجه فقط لمكتب التوثيق العقاري لاستلامه، وذلك في إطار تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية"، التي تتبناها الدولة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة؛ تسهم في تيسير إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة.

وقدم المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري الشكر للواء المحافظ على افتتاح مقر الشهر العقاري بعمارة الشرق، وأن هذا المقر من المقار المتميزة ويوجد به تحويل رقمي كامل ومتاح لكل مواطن الدخول على التطبيق " أرغب في عمل توكيل " او مصر الرقمية ويحضر بالشهر العقاري بالشباك الخاص بالمواطنين لعمل توكيل ويتم التحقق من الشخصية وإصدار المعاملة فوراً داعياً السادة المواطنين لاستخدام الوسائل الحديثة لعمل التوكيلات.

وقدم المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق المستشار مساعد وزير العدل، الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لحفاوة الاستقبال الدائم لوزارة العدل، وافتتاح أكثر من شهر عقاري تعتبر إضافة لعدة مكاتب وفقاً للخطة التي وضعها المستشار عمر مروان منذ أن تولى سفينة وزارة العدل كان على أولوياته الاهتمام بمكاتب الشهر العقاري نظراً للحالة التي كانت توصلت إليها، ففي كل محافظات مصر " بنى سويف – المنيا – سوهاج – أسوان " وبشكل شبه يومي في ربوع مصر بأكملها يتم افتتاح مكاتب شهر عقاري وتوجيهات الوزير دائماً أن نراعى راحة المواطنين فهي أولوية في المجالات سواء في المحاكم أو في الشهر العقاري وبالحصر العددي منذ أن تولى المستشار عمر مروان حقيبة وزارة العدل تم زيادة عدد المكتب فضلاً عن توفير العربات المتنقلة بالإضافة الى الحجز المسبق للخدمات المقدمة للشهر العقاري في مجملها تصب في مصلحة المواطن أولاً.

افتتاح مكتب الشهر العقاري بدقميره
افتتاح مكتب الشهر العقاري بدقميره

 

افتتاح مكتب دقميره
افتتاح مكتب دقميره

 

الاقبال على تلقي خدمات مكاتب الشهر العقاري المطورة
الاقبال على تلقي خدمات مكاتب الشهر العقاري المطورة

 

الانبا ماركوس أسقف كفر الشيخ ودمياط وكنيسة الشهيدة دميانة يترأس صلاة عيد الميلاد
الانبا ماركوس أسقف كفر الشيخ ودمياط وكنيسة الشهيدة دميانة يترأس صلاة عيد الميلاد

 

الحضور اثناء الافتتاحات
الحضور اثناء الافتتاحات

 

العاملين بالمقر
العاملين بالمقر

 

جانب من افتتاح مكتب دقميره
جانب من افتتاح مكتب دقميره

 

جانب من افتتاحات الشهر العقاري
جانب من افتتاحات الشهر العقاري

 

جانب من الافتتاحات بقريسة دقميرة
جانب من الافتتاحات بقريسة دقميرة

 

جانب من الافتتاحات
جانب من الافتتاحات

 

 


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