اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: مولنا مشروعات الشباب بمليار و601 مليون جنيه لتوفير 28909 فرصة عمل

الإثنين، 10 يناير 2022 11:05 ص
محافظ كفر الشيخ: مولنا مشروعات الشباب بمليار و601 مليون جنيه لتوفير 28909 فرصة عمل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تمويل مشروعات الشباب بـ مليار و601 مليون جنيه لتوفير 28909فرصة عمل ، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية، لافتاً أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 13198 مشروعاً بقيمة  مليار و601 مليون جنيه لتوفير 28909فرصة عمل ، تحت إشراف جمال ناصف، مدير إدارة مشروعك.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيماً أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.


 

 


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