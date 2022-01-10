محافظ سوهاج يشهد مؤتمر "الطريق نحو المهنية السياحية" .. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، مؤتمر "الطريق نحو المهنية السياحية"، والذى نظمته الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية القوى العاملة، بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة التجارية بسوهاج، بحضور النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، والدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، وأسامة المصرى مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من شباب المحافظة، وممثلى شركات السياحة والفنادق السياحية بسوهاج.

وأكد المحافظ على ضرورة أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة نحو فعاليات اكبر وورش عمل تضم الخبرات السياحية من أبناء سوهاج فى مجال السياحة، وترسيخ موقع سوهاج على الخريطة السياحية، موجها الشكر للغرفة التجارية على دورها فى دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية، لافتا إلى تركيز الدولة على محافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج لتطوير البنية التحتية، وقطاعات الصناعة، والزراعة، ومختلف القطاعات الأخرى، مؤكدا على أهمية البنية الاساسية المتكاملة فى تحقيق السياحة لمردود اقتصادى يسهم فى توفير فرص العمل للشباب بالتعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال من القطاع الخاص، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادى.

ومن جانبه وجه النائب خالد أبو الوفا الشكر للمحافظ على مجهوداته الداعمة للقطاع السياحي، وكافة القطاعات بالمحافظة، معربا عن شكره للقيادة السياسية على الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أهمية القطاع السياحى فى تنمية العائد الاقتصادي، وصناعة المستقبل فى سوهاج، وأهمية العمل على جذب السياحة الداخلية والخارجية، والاستثمار فى العنصر البشرى.







جانب من الحضور



المحافظ يلقى كلمته بمؤتمر السياحة



كلمة مدير عام السياحية



السلام الجمهورية بالمؤتمر