محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنة توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

سوهاج محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اجتماع اللجنة المشكلة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في ضوء القانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات، بحضور النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، ونادر عبد الظاهر مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية، والجهات المعنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) في تشجيع الاقتصاد غير الرسمي في التحول الي القطاع الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات، موجها بتقديم التسهيلات اللازمة لتوفيق أوضاع أصحاب المشروعات على مستوى القرى والمدن من خلال القانون، والتعريف بما يقدمه القانون من إجراءات ومميزات للقائمين على تلك المشروعات.

ووجه " الفقي " بوضع قواعد وشروط موحدة للتعامل مع جميع المخالفات؛ واتباع تلك الشروط وتطبيقها بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التابعة، على أن يتم إخطار أصحاب المشروعات بأن آخر موعد للتقديم للحصول على التراخيص اللازمة بداية شهر أبريل القادم، مؤكدا على أهمية إقامة ندوات توعية بالتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، والوحدات المحلية والغرفة التجارية، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للقانون .

وانتهى الاجتماع إلى عدة توصيات من أهمها قيام الوحدات المحلية بالتنسيق اللازم للإعلان عن مدة انتهاء الفترة المحددة للتقديم لتوفيق الأوضاع، واستغلال الشاشات الإعلانية بالمحافظة، والإذاعات المحلية لعمل التوعية اللازمة.