محافظ دمياط ترأس الاجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأثنين، الاجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى الذى جاء بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وعدد من ممثلى الجهات المعنية وأعضاء اللجنة.

وتناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة باجتماعها السابق، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات المُتخذة لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة المُسندة لمديرية الإسكان والمرافق لعمارات الإسكان الاقتصادى بمناطق مختلفة.

واطلعت "المحافظ" على ما تم اتخاذه من إجراءات لإعادة إصدار عقود جديدة لوحدات الإسكان الصناعى والتى سيراعى فيها النسبة الخاصة بالصيانة وفقاً للقوانين واللوائح المُنظمة لذلك، كما تابعت مستجدات الموقف الخاص بإنشاء عمارة تجارى إدارى سكنى على مساحة 240 م٢ بشارع فكرى زاهر بمدينة دمياط، وأيضاً إنشاء عمارتين للإسكان الاستثمارى بشارع 07 1بمدينة رأس البر وعمارتين آخرتين بشارع 105 بالمدينة، حيث وجهت تعليماتها إلى مديرية الإسكان بالإسراع فى الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالمشروعين للبدء فى التنفيذ.

وأكدت "الدكتورة منال عوض" على سرعة إتخاذ إجراءات بيع الوحدات السكنية والتجارية الخالية التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادى بالمزاد العلنى، وذلك بعد إعادة تقييم السعر من خلال لجنة التسعير..

بحثت "محافظ دمياط" موقف الحالات المستحقة لتسكين عمارات الإسكان الأولى بالرعاية بمدينة عزبة البرج، حيث أوصت بإقامة قرعة علنية للتسكين على أن يتم تخصيص الادوار الأولى لتسكين كبار السن وذوى الهمم..

فى سياق أخر تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع تطوير المناطق الغير مخططة والتى تتضمن 7 مناطق بمدينة دمياط وهم "المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى والسنانية"، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وبتكلفة تقدر ب ٢٥٨ مليون جنيه.

حيث جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم الاثنين، حيث استهلتها "المحافظ" بالمرور على منطقة المنيا لمتابعة الأعمال الجارية هنالك، بعد الانتهاء من عمليات مد شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء، كما تابعت موقف تنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار بالمنطقة، وفى هذا السياق،، وجهت تعليماتها إلى قطاع الكهرباء بتنفيذ الأعمدة فى اتجاه واحد، كما أكدت على جميع شركات المرافق بالتنسيق فيما بينهم لاستكمال عمليات التنفيذ طبقاً للوجه المطلوب ووفقاً للجدول الزمنى المحدد.

وبالسيالة اطلعت "محافظ دمياط" على ما يتم تنفيذه من أعمال مد شبكات الصرف الصحى بالمنطقة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة، كما واصلت "محافظ دمياط "جولتها بالمرور على المنطقة القديمة لمتابعة عمليات مد شبكات الصرف الصحى بها، كما أكدت أيضاً على تنفيذ أعمدة الكهرباء وتنظيمها بجانب واحد..

وفى ختام الجولة،، قامت "الدكتورة منال عوض" بالمرور على منطقة الأحمدى بالأعصر تابعت خلالها أعمال مد خطوط الصرف الصحى وتنفيذ بالوعات لصرف مياه الأمطار..

وأكدت "محافظ دمياط" على الجهات المُنفذة بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لجميع محاور الخطة للبدء فى رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت والجانبية ببلاطات الانترلوك، كما وجهت تعليماتها إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برفع المخلفات والإشغالات بجميع المناطق.