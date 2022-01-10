محافظ بني سويف يتابع سير العمل فى مشروعات حياة كريمة بمركز ببا

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يسير الشكل المطلوب بحسب الجدول الزمني المحدد،حيث أن نسب ومعدلات التنفيذ يتم متابعتها ميدانيا على مدار اليوم، مشيرا إلى تكليفاته لرؤساء المدن المعنيين ورؤساء القطاعات ذات الصلة بأهمية التواجد الميداني بشكل دائم ، والتنسيق مع منسقي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " للوقوف على المستجدات أولا بأول ، وتذليل العقبات التي قد تواجه سير الأعمال بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة ببا، لمتابعة سير العمل في مشروعات حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتطوير القرى، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها ، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة. حيث تفقد المحافظ سير العمل في مشروع مجمع طنسا بني مالو الخدمي، الذي يشرف علي تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير ،ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بالقرى الأم ،حيث يضم كل مجمع" مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري"، لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى ، توفيرا للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

كما تفقد المحافظ سير العمل في مشروع وحدة إسعاف طنسا"إنشاء جديد"، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان ، على مساحة 220 م للمبنى المكون من دور أرضى "استقبال و2 استراحة بجانب جراج وستضم 2 سيارة نموذج كبير، لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ ، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 30%، علاوة على تفقد الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع إنشاء مجمع طنسا الزراعي والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، ويتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي على مساحة 330 م، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

وتابع المحافظ سير الأعمال الجارى تنفيذها بمدرسة الشهداء الإعدادية، والتى تشهد أعمال توسع أفقى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإضافة 5 فصول جديدة، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في مدرسة طنسا الابتدائية بنات "إحلال جزئي"، تضيف 16 فصلاً، وذلك ضمن 29 مشروعا جار العمل بها فى قطاع التعليم تغطى قرى المركز والتوابع ما بين إنشاء جديد وتوسعات أفقية وتعلية وإحلال كلى وجزئي.

واختتم المحافظ زيارته بمتابعة سير أعمال تبطين ترعة فرع طنسا، واستمع لعرض موجز عن نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز في المشروع الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير كميات مياه من الفاقد، فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية ، منوها عن توجيهاته بضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة، وتذليل العقبات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ المطلوبة في المشروع.