اليوم السابع
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محافظ المنيا: مصنع سكر أبو قرقاص ينتج ما يزيد عن ثلث إجمالى إنتاج مصر من السكر

الإثنين، 10 يناير 2022 03:48 م
محافظ المنيا: مصنع سكر أبو قرقاص ينتج ما يزيد عن ثلث إجمالى إنتاج مصر من السكر صنع سكر ابو قرقاص
المنيا -حسن عبد الغفار

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شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، انطلاق الموسم الـ 153 لتوريد قصب السكر، بمصنع سكر أبو قرقاص، جاء ذلك بحضور، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والمهندس علاء السوهاجي، رئيس قطاعات مصنع سكر أبو قرقاص، واللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص.

وقال المحافظ، إن مصنع سكر أبو قرقاص، يعمل بطاقة إنتاجية 115 ألف طن، خلال موسمي عصير القصب والبنجر، منها 40 ألف طن سكر خلال موسم عصير القصب، و75 ألف طن خلال موسم عصير البنجر، حيث يغطي ذلك حوالي 34٪ تقريبا من إجمالي إنتاج مصر من السكر، الى جانب العديد من المنتجات الأخرى، التي يتم استخراجها من عصير قصب السكر، والتي تتنوع ما بين "الكحول النقي، وخميرة للأعلاف الحيوانية، وعلف حيواني".

يذكر أن مصنع سكر أبو قرقاص، يضم مصنعي "القصب والبنجر"، حيث يرجع تاريخ إنشاء مصنع القصب الى عام 1869م، ويستهدف 6 الاف طن قصب / يوم، واجمالي الكمية التي يتم عصرها سنويا 350 ألف طن قصب، حيث تبلغ إجمالي المساحة المنزرعة من القصب بالمحافظة 27 ألف فدان تقريبا، واجمالي السكر المنتج خلال الموسم 40 ألف طن سكر تمويني، كما يضم مصنع سكر أبو قرقاص، مصنع البنجر، والذي تم إنشاءه عام 1999م، ويستهدف 6 الاف طن بنجر/يوم، كما أن اجمالي الكمية المعصورة سنويا 550 ألف طن بنجر، واجمالي المساحة المنزرعة بنجر بالمحافظة 18 ألف فدان، واجمالي السكر المنتج خلال الموسم 75 ألف طن سكر تمويني، كما أن المصنع يضم صناعات تحويلية، حيث يتم إنتاج الكحول الاثيلي الأبيض من المولاس بطاقة 120 ألف لتر يوميا.


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