محافظ الفيوم يشهد الاحتفال باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة

الفيوم رباب الجالى

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الاحتفال باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة والذى نظمته مديرية التربية والتعليم، بمدرسة التربية الفكرية، بحضور سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتورة كريمان محمود مدير إدارة التربية الخاصة، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها كلمات لبعض الحضور ثم عروض لفقرات رياضية وفنية وغنائية ومسرحية لطلاب المدارس الخاصة بالمحافظة، تُجسد رسالة أن الأشخاص ذوى الاحتياجات أصحاب همم وقدرات ومواهب متميزة، بإلاضافة إلى تعزيز حب الوطن وتنمية روح الانتماء لديهم.

وعلى هامش الاحتفال، تفقد محافظ الفيوم المعرض الفنى وأشغال مدارس التربية الخاصة، الذى نظمه طلاب وطالبات مدرسة التربية الفكرية والأمل للصم بنات وعدد من مدارس التربية الخاصة، وتضمن المعرض مشغولات يدوية وتحف فنية وغيرها من إبداعات ذوى القدرات الخاصة، ثم عرض فيلم تسجيلى عن انجازات وأنشطة التربية الخاصة.

ومن جانبه أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته البالغة بالمشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، مؤكداً أن المحافظة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإظهار إمكانياتهم الهائلة ومساعدتهم على تخطى الصعاب وتعظيم التحدى والإرادة لديهم حتى يصبحوا قوة فاعلة فى خدمة المجتمع فى المجالات والقطاعات المختلفة، واصفًا اياهم بملائكة الرحمة والقلوب النابضة التى تسير على الأرض.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تولى اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوى الهمم والقدرات الخاصة الكامنة داخلهم، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الهامة بالمجتمع وتذليل العقبات التى قد تواجههم، لتعليمهم وتأهيلهم لضمان مستقبل أفضل لهم، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات حقيقية وفاعلة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم بفئات المجتمع المختلفة وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله، مشيرًا الى ما تم اتخاذه من توصيات خلال الاحتفالية الكبرى "قادرون بإختلاف".