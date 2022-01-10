محافظ الشرقية يُتابع أعمال الإنشاء الجارية بنفق عرابي بمدينة الزقازيق

فى ساعة متأخرة من مساء اليوم.. تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الإنشاء الجارية بنفق أسفل السكة الحديد " نفق عرابى " بمدينة الزقازيق والمُقام بتكلفة 130 مليون جنيه وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

اطمأن المحافظ على أعمال الوردية المسائية، مشيداً بمعدلات الأداء ونسب التنفيذ فى المشروع حيث تم الانتهاء من صب الحوائط الخرسانية للجزء الشرقى وتركيب الكمر الحديد تمهيداً لصب سقف النفق للبدء فى أعمال الحفر أسفل السكة الحديد.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم وذلك لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمنى ودخوله الخدمة فى الموعد المحدد لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق وخلق محاور مرورية جديدة تعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق والمساهمة فى إعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة والمضى قدماً نحو تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ اللواء محمد أبو شقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والأستاذ سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حى أول ومحمد الأباصيرى رئيس حى ثان.