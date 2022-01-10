محافظ الشرقية يشهد أول أعمال لرصف شارع المشير أحمد إسماعيل بمنطقة القومية بالزقازيق

فريق المحافظات

فى ساعة مبكرة من فجر اليوم حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على متابعة بداية أعمال رصف شارع المشير أحمد إسماعيل بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق، لخطة التطوير والتجميل التى تشهدها المحافظة.

يأتى هذا فى إطار خطة التجميل والتطوير بمراكز ومدن المحافظة ومنها أعمال الرصف والتطوير الجارية والتى تشهدها منطقتى القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق.

أشاد المحافظ بحجم الأعمال والجهد المبذول من كافة الجهات المعنية والتى استمرت طوال شهرين ماضيين لتنفيذ أعمال إزالة للجزيرة الوسطى ونقل أعمدة الكهرباء وكبائن التليفونات، مؤكدا أن العمل يسير بخطى ثابته نحو تطوير وتجميل منطقتى القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع المدينة.

كما شدد محافظ الشرقية على الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد لأعمال تطوير منطقتى القومية وفلل الجامعة، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال الرصف سيتم توحيد حركة السيارات طبقاً للمخطط المرورى المعتمد وذلك لفك الاختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ فى الجولة اللواء محمد أبو شقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وسعد الفرماوى السكرتير العام والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد الأباصيرى رئيس حى ثان والمهندس إيهاب فوده مدير إدارة الصيانة بمديرية الطرق والمشرف على تنفيذ المشروع.