اليوم السابع
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الإثنين، 10 يناير 2022 02:28 ص
أكرم القصاص
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محافظ الشرقية يتفقد إزالة لمحال مخالفة بنفق المشاة أسفل السكة الحديد بالزقازيق ‎

الإثنين، 10 يناير 2022 02:10 ص
محافظ الشرقية يتفقد إزالة لمحال مخالفة بنفق المشاة أسفل السكة الحديد بالزقازيق ‎ محافظ الشرقية
فريق المحافظات

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمتابعة أعمال حملة الإزالة المكبرة التى شهدتها مدينة الزقازيق وتحديداً بشارع فاروق ونفق المشاة أسفل السكة الحديد وصولاً لميدان عرابى.

 

أوضح المحافظ أن الحملة المكبرة شملت رفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة والباعة الجائلين المفترشين بضاعتهم داخل النفق وغلق وتشميع الأكشاك والمحال التجارية غير المرخصة والمتعدى أصحابها على حرم السكة الحديد لإعادة الانضباط للشارع واستعادة الوجه الجمالى الحضارى للمدينة.

 

أمر المحافظ بإقامة نقطة ثابتة تضم ممثلاً عن شرطة المرافق ورئاسة مركز الزقازيق وحى أول والمتابعة الميدانية تعمل على مدار اليوم لرصد أى إشغالات أو مخالفات يقوم بها أصحاب المحال التجارية أو الباعة الجائلين بالنفق لاتخاذ اللازم حيالهم فورا.

 

وقال المحافظ لن أسمح بإقامة أى نشاط تجارى مخالف لاشتراطات الترخيص والحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتطبيقاً للقانون.

 

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع شرطة المرافق لإزالة التعديات ورفع الإشغالات لتحقيق الانضباط بالشوارع وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على المخالفين.

 

رافق المحافظ فى الجولة اللواء محمد أبو شقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والأستاذ سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس حى أول والأستاذ محمد الأباصيرى رئيس حى ثان.

 


الزقازيق

محافظ الشرقية

السكة الحديد

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