محافظ أسوان: تنظيم 101 قافلة طبية والكشف على 150 ألف مواطن خلال العام الماضى

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ثمار نتائج جهود القوافل الطبية التى نظمتها مديرية الشئون الصحية على مدار العام المنقضى 2021 ، وشملت تنظيم 101 قافلة طبية بمختلف القرى والمدن نجحت فى توقيع الكشف الطبى المجانى لأكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة.

وأكد محافظ أسوان، أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى"حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه تكثيف الجهود لتنظيم القوافل الصحية المتنقلة بمختلف القرى والنجوع.

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، أن هذه القوافل الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبى المجانى على 150 ألف و 971 مواطن ومواطنة، بجانب تقديم التحاليل والفحوصات المعملية ، بالإضافة إلى تنظيم الندوات التوعوية وخدمات التثقيف الصحى.