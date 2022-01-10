ما هي أنواع السرطان التي تصيب الرجال؟.. البروستاتا والرئة الأبرز

فاطمة ياسر

السرطان يعد من الأمراض اللعينة المسببة والخبيثة، فهي تتسبب في العديد من المضاعفات الصحية في حالة إكتشاف متأخر، وهناك العديد من الأنواع التي يصاب بها الجسم، فنجد البعض مصاب بسرطان الرئة، والبروستاتا والقولون والثدي إلخ..، وكل نوع يشكل خطرا علي العضو المصاب وأيضا الأعضاء الأخرى في حالة التعرض لانتشاره، وبعض الأنواع يصبح الرجال أكثر عرضة للإصابة بها.

وهذا ما يقدم التقرير المنشور عبر موقع "only my health".، أنواع السرطان الذي يصاب بها الرجال، ومنها:

-سرطان الرئة:



على الرغم من أن التدخين هو السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة ، ولكن بعض الأشخاص يصابون به دون اعتيادهم علي هذه العادة الخاطئة، فنجد أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ وراثي لمرض الانسداد الرئوي المزمن هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، وأعراضه:

- السعال.

- ضيق في التنفس.

- بحة في الصوت.

- ألم في الصدر.

- التنفس بصوت عالي.

-سرطان البروستات:



هذا النوع من السرطان يؤثر على غدد البروستاتا ويتسبب في حدوث مشاكل بالجهاز البولي والمثانة للراجل، ومن أعراضه:

- تسرب البول.

- ألم في العظام.

- وجود دم في البول.

-سرطان القولون والمستقيم:



يصيب هذا السرطان الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ويحدث عندما تشهد البطانات الداخلية للمستقيم والقولون نموًا زائدًا للخلايا، تزداد احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم إذا كان الشخص يدخن أو يعاني من مرض التهاب الأمعاء أو يعاني من السمنة، ومن أعراضه:

- نزيف في المستقيم.

- ألم في البطن.

-خلل في حركة الأمعاء.

- فقدان الوزن .