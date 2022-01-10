لقطات من داخل موقع حادث سقوط سيارة فى نهر النيل بمنشأة القناطر.. صور

كتب سليم على

ينشر اليوم السابع صورا لموقع سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة قسم منشأة القناطر، وكانت في اتجاه للبر الآخر اتجاه المنوفية ونتج عنها مصرع عدد من العمال كانوا يستقلونها بمنشأة القناطر، وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة الى المكان لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ الى المكان للبحث عن اى ناجيين من الحادث وانتقل رجال الإنقاذ النهرى للحماية المدنية ، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشاب، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.

و يواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال ضحايا سقوط سيارة نصف نقل محملة بعدد من العمال في فرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، ما أسفر عن مصرع ما يقرب من 8 أشخاص ، وتم انتشال 4 حتى الآن ويكثف رجال الإنقاذ النهرى التابع للحماية المدنية ، من جهودهم للبحث عن 5 اشخاص مفقودين بعدما سقطت بهم سيارة نصف نقل محملة بالعمال ، وسط تواجد رجال المباحث للقيام بكشف مباحث الواقعة.

ووصل منذ قليل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى مكان حادث غرق سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد في منشأة القناطر بالجيزة مساء اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث عن المفقودين، بالإضافة إلى متابعة نقل الناجين إلى المستشفى لإسعافهم، وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال الناجين من الحادث، حيث ذكروا أنهم يعملون بإحدى المزارع بطريق الإسكندرية الصحراوي، وخلال عودتهم مستقلين السيارة بالصندوق الخلفي لها، متجهين إلى قريتهم بمحافظة المنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد خلال العبور من خلال المعدية، مما أسفر عن غرق عدد منهم.



البحث عن اشخاص



جانب من الحادث



سقوط السيارة



عمليات البحث



غرق السيارة



غرق معدية



محاولات البحث عن ناجيين



منطقة سقوط المعدية



موقع سقوط السيارة