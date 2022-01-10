كيفية استخراج الرخص من سيارة المرور المتنقلة.. اعرف التفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

يستحدث قطاع المرور خدمات جديدة، متمثلة في "المرور المتنقل"، حيث سيتم تشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة تتضمن إصدار تراخيص تسيير وفحص فنى للمركبات بجميع أنواعها.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما سيتم توفير نحو 40 سيارة فأكثر من سيارات حديثة تعمل كـ"وحدات مرور نموذجية متنقلة" على مستوى الجمهورية، ومجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المرورية المختلفة، وذلك من أجل دعم وحدات المرور الثابتة أو للدفع بها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية أو للانتقال لتقديم الخدمات للمواطنين والجهات المختلفة، طبقًا لخطط العمل والانتشار، التي يحددها قطاع المرور والحماية المدنية، مع تجهيز الوحدات المتنقلة بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص فنى ومستلزمات أخرى فنية لضمان التشغيل الامثل للمنظومة.