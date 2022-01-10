وأوضحت اللجنة - في بيان اليوم وفقًا لوكالة أنباء (هينا) الكرواتية - أنه يُحظر إقامة الفعاليات الجماعية بالأماكن المغلقة مع السماح بإقامتها فقط في الأماكن المفتوحة بمشاركة 50 شخصًا كحد أقصى، ويمكن التقدم بطلب لإقامة الفعاليات التي تتجاوز أعداد المشاركين فيها حال حصولهم جميعًا على شهادات تثبت تلقيهم للقاح المضاد لكورونا.



وأشارت إلى تخفيض العدد المسموح به من المتفرجين في الأحداث الرياضية من 40% إلى 20% وفقًا لإجمالي القدرة الاستيعابية، بجانب إلزام جميع الأشخاص بارتداء الأقنعة الطبية في الأماكن العامة بغض النظر عن شهادت اللقاح.



وجاء قرار لجنة مكافحة كورونا بعد تضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا في كرواتيا خلال الأسبوع الأخير.