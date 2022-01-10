اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يناير 2022 03:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

قومى المرأة: نجحنا فى الوصول لـ14 مليونا و387 ألف سيدة بـ2021

الإثنين، 10 يناير 2022 02:28 م
قومى المرأة: نجحنا فى الوصول لـ14 مليونا و387 ألف سيدة بـ2021 مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق المجلس القومى للمرأة تقريره السنوى بعنوان "حصاد أنشطة المجلس لعام 2021 "، الذي أكد فيه أنه على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الكبيرة على كافة المستويات، إلا أن المجلس القومى للمرأة واصل جهوده وعمله.
 
وحقق العديد من الإنجازات، حيث نجح المجلس في وصول عدد المستفيدات من جهود المجلس القومي للمرأة من حملات التوعوية والبرامج وورش العمل التدريبية وغيرها من الأنشطة لدعم وتحسن وضع المرأة إلى ما يقرب من 14 مليون و387 ألفا بجميع محافظات الجمهورية.
 
وتم إعداد  التقرير السنوي للمجلس لعام 2021، ليضم إنجازاته اتساقا مع جميع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وهي محور التمكين الاقتصادى ومحور التمكين الاجتماعي ومحور التمكين السياسى ومحور الحماية متقاطعة مع محور التوعية التشريعات.

القومى للمراه

المجلس القومى المراه

مايا مرسى

حصاد القومى للمراه

انشطه المجلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة