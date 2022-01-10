وفي رام الله الواقعة بوسط الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي الجلزون والأمعري واعتقلت 3 شبان من بينهم أسير محرر أيضًا.

وفي محافظة جنين إلى الشمال من نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابًا من قرية عنزة عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وفي محافظة بيت لحم إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مقدسيين، من ضمنهم الأسير المحرر محمد الزغل من حي رأس العامود، واثنين آخرين من حي الشيخ جراح وبلدة سلوان القريبين من المسجد الأقصى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت عنان ومخيم قلنديا بالقدس واعتقلت شابين بعد اقتحام منزليهما.



