قصة ضبط عاطل وسيدة لحيازتهما 5 كيلو حشيش قبل ترويجها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، حبس عاطل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,7 كيلو جرام بقصد ترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط اجرامي بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المنشية ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبصحبته إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,7 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.