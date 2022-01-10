قريباً.. إتاحة 4868 بحثا علميا أمام الباحثين بمركز الخدمات المعرفية بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، اجتماع بأعضاء مركز الخدمات المعرفية بالجامعة، لإتاحة 4868 بحث علمي في العلوم المختلفة ونشرهم على الموقع الإلكترونى للجامعة، ليكونوا في متناول الباحثين والدارسين، بحضور الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور عبدالله اسماعيل مدير مركز النشر العلمي، والدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات المعرفية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي البحث العلمي أهمية كبيرة في ظل التوجه العالمي نحو التكنولوجيا القائمة على العلم والمعرفة، بالإضافة إلى إسهامات البحث العلمي في في تحسين ترتيب الجامعة في كافة التصنيفات الدولية، موضحاً أن مجلس الجامعة أصدر قرار سابق بربط الحصول على إجازات أو ترقيات أو التقدم للوظائف الإدارية العليا أو السفر للخارج أو الإعارة أو الحصول على سلف أو منح، بتقديم قائمة الأبحاث العلمية المنشورة للطالب سواء كان عضو هيئة تدريس أو معاونيهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسان النعماني، أن الاجتماع تناول بحث الآليات الخاصة بزيادة عمليات حصر وتنزيل الأبحاث المنشورة بالمجلات الدولية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ويبلغ عددها 4868 بحث لعدد 1540 مؤلف، وإمكانية إتاحة هذه الأبحاث على الموقع الإلكترونى للجامعة في كل العلوم والتخصصات المختلفة، مكلفاً بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالنشر العلمي الدولي، والتنسيق مع شبكة المعلومات بالجامعة لإتاحة الروابط الإلكترونية لتلك الأبحاث وربطها بمركز النشر العلمي.