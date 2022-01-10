قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار"

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 634 لسنة 2021 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار"، ووفقًا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، يكون مقر الجامعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ووفقا للقرار لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

وتهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.