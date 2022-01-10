فيديو.. استعدادات عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى بمسقط رأسه بالدقهلية

الدقهلية مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله استعدادات بدء مراسم عزاء الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي من المقرر أن يبدأ بعد صلاة العشاء بميدان الشربيني.

وشيع الآلاف من أقارب وعائلة وجيران الراحل الإعلامى وائل الإبراشي فى مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، جنازته من داخل مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين، وتم دفن جثمانه بمثواه الأخير بمقابر العائلة، حيث توفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، التي ألزمته الفراش معتمدا على التنفس الصناعي لأكثر من عام.