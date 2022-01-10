اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يناير 2022 07:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو.. استعدادات عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى بمسقط رأسه بالدقهلية

الإثنين، 10 يناير 2022 07:00 م
فيديو.. استعدادات عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى بمسقط رأسه بالدقهلية عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى
الدقهلية مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله استعدادات بدء مراسم عزاء الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي من المقرر أن يبدأ بعد صلاة العشاء بميدان الشربيني.
 
وشيع الآلاف من أقارب وعائلة وجيران الراحل الإعلامى وائل الإبراشي فى مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، جنازته من داخل مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين، وتم دفن جثمانه بمثواه الأخير بمقابر العائلة، حيث توفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، التي ألزمته الفراش معتمدا على التنفس الصناعي لأكثر من عام.
 

وائل الابراشى

وفاة وائل الابراشى

وائل الإبراشى

وفاة وائل الإبراشي

وفاة وائل الإبراشي اليوم

وائل الابراشى اليوم

اخبار وائل الابراشي

الاعلامي وائل الابراشي

جنازة وائل الإبراشى

عزاء وائل الإبراشى

مرض وائل الإبراشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الآلاف يشيعون جنازة الإعلامى الكبير وائل الإبراشي لمثواه الأخير بمسقط رأسه فى الدقهلية.. صلوا عليه الجنازة بمسجد سيدي سالم بمدينة شربين ودفن فى مقابر العائلة بجوار والدته.. وأسرته تكشف اللحظات الأخيرة فى حياته

الإثنين، 10 يناير 2022 03:40 م

الزمالك ينعى الإعلامي وائل الإبراشي

الإثنين، 10 يناير 2022 03:26 م

الكلام فى التريند على إيه؟.. قوة تنظيم "منتدى الشباب" تبهر العالم.. شائعة وفاة نوران عطا الله وإصابة عبد الرحمن أبو زهرة وبسمة وهبة بكوورنا بصدارة مؤشرات البحث.. والجمهور يهتم برحيل وائل الإبراشى

الإثنين، 10 يناير 2022 06:00 م

سحر تدفن حبيب العمر.. قصة حب وائل بدأت متأخرة وأنهاها الموت مبكرا "فيديو"

الإثنين، 10 يناير 2022 04:49 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة