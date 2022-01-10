اليوم السابع
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الإثنين، 10 يناير 2022 01:42 م
أكرم القصاص
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فنلندا: الإصابة المطولة بـ"كورونا" ربما تصبح أكبر مرض مزمن بالبلاد

الإثنين، 10 يناير 2022 01:04 م
فنلندا: الإصابة المطولة بـ"كورونا" ربما تصبح أكبر مرض مزمن بالبلاد كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قالت وزيرة شؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية في فنلندا كريستا كيورو، اليوم الإثنين، إن الإصابة المطولة بفيروس "كورونا" قد تنضم لقائمة الأمراض المزمنة المنتشرة في البلاد.
 
وأوضحت كيورو -حسبما أوردت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن فنلندا قد تعاني من ظهور أكبر مجموعة من الأمراض المزمنة؛ في إشارة إلى الأعراض طويلة المدى لفيروس "كورونا"، موضحة أن واحد من كل اثنين بالغين و2% من الأطفال قد يعانون من الأعراض طويلة المدى للمرض وذلك وفق لجنة خبراء.
 
وتعرف الحكومة الفنلندية المرض المزمن بأنه المرض الذي له تأثير كبير وواضح على الصحة العامة والاقتصاد عبر تقليص القدرة على العمل ووضع ضغوط على النظام الصحي.

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