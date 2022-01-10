فتاة تستغيث فى لايف من اعتداء زوجها عليها.. فيديو

كتب: إيهاب محمد

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تدعى حياة عبد الله، تستغيث فيه من زوجها واتهامه بالاعتداء عليها، ويظهر على وجهها علامات تعذيب.

يظهر في الفيديو التي نشرته الفتاة في لايف عبر حسابها على فيس بوك، وتداوله الكثيرون، وهى تبكى فيما يطالبها زوجها ويدعى محمود بالخروج من الغرفة.

وكانت حياة عبد الله قد فرت من اعتداء زوجها عليها للاختباء في إحدى غرف المنزل، وعلى جبهتها كدمات، وبينما يطالبها بفتح الباب الذي تختبئ خلفه، ترد باكية: "عشان تعمل فيا إيه تاني؟ مش هفتح إلا لما تسيبني أنزل".

ونشرت حياة عبد الله فيديو الاستغاثة من زوجها لتستعين بمتابعيها أو أحد أقاربها لتخليصها من زوجها، مناشدة: "الحقوني" كما دونت عنوان منزلها.



عوان منزلها

وطالبت حياة عبد الله زوجها: "افتح لي باب الشقة ودخل لي حد ياخدني لا والله مش خارجة لك لا، ده انا مفيش فيا حتة سليمة، فيه إيه؟ شوف لي حد ياخدني مش خارجة من هنا غير لما حد يدخل ياخدني".