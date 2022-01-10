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"فايزر": لقاح متحور أوميكرون سيكون جاهزا فى مارس وبدأنا الإنتاج بالفعل

الإثنين، 10 يناير 2022 06:54 م
"فايزر": لقاح متحور أوميكرون سيكون جاهزا فى مارس وبدأنا الإنتاج بالفعل لقاح كورونا
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأميركية ألبرت بورلا، إن لقاحاً يستهدف متحور فيروس كورونا "أوميكرون" سيكون جاهزاً في مارس، وإن الشركة بدأت تصنيعه بالفعل.
 
وأضاف بورلا في حديث مع شبكة CNBC الإخبارية الأمريكية، "بدأنا بالفعل تصنيع بعض الكميات"، موضحا: أن اللقاح يستهدف أيضًا المتغيرات الأخرى وأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك حاجة إلى لقاح أوميكرون أم لا أو كيف سيتم استخدامه ، لكن شركة فايزر ستكون لديها بعض الجرعات الجاهزة لأن بعض الدول تريدها جاهزة في أقرب وقت ممكن.".
 
وتابع،"الأمل هو أننا سنحقق شيئًا ما سيكون له حماية أفضل خاصة ضد العدوى ، لأن الحماية ضد دخول المستشفى والمرض الشديد - إنه أمر معقول الآن ، مع اللقاحات الحالية طالما أنك تريد وقال بورلا "الجرعة الثالثة".
 

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