"فايزر": لقاح متحور أوميكرون سيكون جاهزا فى مارس وبدأنا الإنتاج بالفعل

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأميركية ألبرت بورلا، إن لقاحاً يستهدف متحور فيروس كورونا "أوميكرون" سيكون جاهزاً في مارس، وإن الشركة بدأت تصنيعه بالفعل.

وأضاف بورلا في حديث مع شبكة CNBC الإخبارية الأمريكية، "بدأنا بالفعل تصنيع بعض الكميات"، موضحا: أن اللقاح يستهدف أيضًا المتغيرات الأخرى وأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك حاجة إلى لقاح أوميكرون أم لا أو كيف سيتم استخدامه ، لكن شركة فايزر ستكون لديها بعض الجرعات الجاهزة لأن بعض الدول تريدها جاهزة في أقرب وقت ممكن.".