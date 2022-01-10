عوض تاج الدين: التنظيم الرائع لمنتدى الشباب يؤكد قدرة مصر على التعامل مع الأزمات

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصر استطاعت أن تتخطى تداعيات جائحة كورونا، وأن تنجز عددا كبيرا من المشروعات القومية، موضحا أن التنظيم الرائع ل منتدى شباب العالم يؤكد قدرة الدولة ومؤسساتها على التعامل مع الأزمات .

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات للقناة الأولى، أن هناك مؤسسات مصرية تستطيع أن تتعامل مع أزمة كورونا، بجانب وجود قوى بشرية قادرة وهناك تعامل للقطاع الصحى وإنجازاته ونرى هذا التنظيم الرائع في هذا المنتدى العالمى بهذا الجمع وهو ما يؤكد قدرة الدولة المصرية بكل قيادتها وشعبها ومؤسساتها للتعامل مع المؤسسات .

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية،: هناك حالات إصابات ووباء موجود ورصد للحالات وأجهزة تنفس صناعى وأدوية ومستلزمات، ولم تحدث في أي لحظة من اللحظات أي اختناقات أو مشكلات في التعامل مع الأزمة، وهناك سيطرة كامل على الموقف ورصد للحالات ونتبع الإجراءات الاحترازية والوقائية.