عم عباس مزارع درجة أولى بالمنيا.. نجله يتحدى الإعاقة ويزرع الأرض.. صور ولايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، مع عم عباس وأولاده من إحدى المزارع، وبينهم شاب يبلغ من العمر 19 عاما يدعى كريم، تحدى إعاقته وتعلم الزراعة وأصبح سندا لوالده فى زراعة الأرض، كذلك رغم إعاقة قدمه إلا أنه يجيد تسلق النخيل وقيادة الدراجات البخارية.

قال كريم عباس الذى يبلغ من العمر 19 عاما، ولدت بإعاقتى لكنها لم تؤثر على، وتعايشت معها وقررت تعلم الزراعة مع والدى، وحصلت على الشهادة الاعدادية وسوف التحق بالتعليم الزراعى.

وأضاف تعلمت كافة أنواع الزراعات وعلى رأسها زراعة البطاطس، وأيضا أجيد صيد الأسماك وركوب الدراجات ولم تؤثر إعاقة قدمى على نزول الشارع وتعلم مهنة أعيش منها.

أما الحاج عباس الفتو قال أكثر من 40 سنة فى الزراعة وعلمت أبنائى جميع أنواع الزراعات ونظرا لأن كريم ولد بإعاقته قررت أيضا أن يتعمل الزراعة وكنت أخذه معى حتى أصبح مزارعا متميزا لا يفترق عن الأصحاء وكان الهدف من ذلك هو دمجه فى المجتمع.

وقال نحن فى القرية نزرع كافة الزراعات من بطاطس وينسون وكموم والفول البلدى، بالإضافة إلى الزراعات التقليدية والحمد لله نجيد زراعة كافة المحاصيل.



نجل عم عباس



الأرضا الزراعية



جانب من الزراعة