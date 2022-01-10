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طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان المستوى الرفيع

الإثنين، 10 يناير 2022 10:00 ص
طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان المستوى الرفيع طلاب مدارس - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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شهدت مدارس الإعدادية صباح اليوم، أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة المستوى الرفيع، حيث حرصت المدارس على تطبيق التباعد بين الطلاب فى إطار الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.
 
وأكدت المديريات التعليمية، أن اليوم هو ثان أيام أداء الطلاب امتحان المستوى الرفيع على أن تبدأ الامتحانات في المواد الدراسية الأساسية نهاية الشهر الجارى.
 
وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، أكدت أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان مادة المستوى الرفيع على مدار يومى الأحد 9 والاثنين 10 يناير الجارى، على أن تنطلق الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية يوم 29 حتى 3 فبراير المقبل.
 
وشدد مديرية التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.
 
وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أكدت أن الامتحانات توقفت أيام 6 و7 و8 يناير سبب أعياد الميلاد ويوم 19 يناير عيد الغطاس، والخميس 27 يناير عيد الشرطة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس.
 
 

التربية والتعليم

امتحان المستوى الرفيع

امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة

اخبار مصر

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