طقس الخليج.. غائم بالسعودية والإمارات وبارد في الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الإثنين الموافق 10 يناير 2022، فى السطور التالية:-

طقس السعودية



قالت الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة مع فرصة لهطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، بريدة، الحدود الشمالية والجوف تسبق بنشاط في الرياح السطحية. ولا يستبعد تساط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان وجبل اللوز). ولازالت الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جنوب غرب المملكة

وعن الرياح فهي سطحية جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية الى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط

وبخصوص ارتفاع الموج فهو من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار، أما حالة البحر فهو متوسط الموج إلى مائج.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية /‏ 15 إلى 25، قد تصل إلى 30 كم/‏س أحياناً.

الموج في الخليج العربي خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:31، والمد الثاني عند الساعة 07:48، والجزر الأول عند الساعة 12:55، والجزر الثاني عند الساعة 00:41.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:53، والمد الثاني عند الساعة 03:44، والجزر الأول عند الساعة 10:33، والجزر الثاني عند الساعة 21:11.

طقس الكويت



قالت إداراة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم سيكون بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق، ليلًا.

أما نهارًا، فهو معتدل و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء، ودرجة الحرارة الصغرى: 09 °ﻡ

طقس البحرين



قالت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين بارد نسبيا مع فرصة لتشكل الضباب الصباحي

وقالت إنه من المتوقع تتدنى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق بسبب الضباب عند الصباح الباكر، محذرا من ذلك ومشددا على أخذ الحيطة والحذر.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح متقلبة الاتجاه، مشيرا إلى أن سرعتها من 5 إلى 10 عقدة.مشير