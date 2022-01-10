ضبط 112 قضية مخدرات في حملات أمنية خلال 24 ساعة بالجمهورية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (63) قطعة سلاح نارى، (112) قضية مخدرات وتنفيذ (44999) حكما قضائيا متنوعا.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3232) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (5752) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (168) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط (1286) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه ) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى والإتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق ، وبحوزته (1,300 طن من الفول الحصى) فتم التحفظ على المضبوطات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط (المدير المسئول عن مصنع ألبان - مقيم دائرة مركز شرطة المحمودية كائن بذات الناحية) لقيامه بتصنيع السمن البلدى الطبيعى مستخدماً خامات رديئة ، ومكسبات طعم ولون ورائحة وطرحها بالأسواق على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وبحوزته (21,337 طن سمن وزيوت نباتى خام ومنتج نهائى - عدد 2000 إستيكر - عدد 50 صفيحة فارغة - عدد 6 إسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم).

ونجحت شرطة التموين في ضبط (1244) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (207 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (5,950 طن – 80 بطاقة)، وضبط (32 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (17,337 طن – 67392 عبوة – 3903 قطعة – 5400 لتر)، وضبط (15 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (8,602 طن)، وضبط (14 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (84,236 طن – 3500 عبوة – 136636 قطعة)، وضبط (26 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (4450 لتر – 300 إسطوانة).

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد (7463) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7443) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (20) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (691) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (168) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (944) أرجيلة.

وقامت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن دمياط بعقد ندوات للعاملين بالمصانع بنطاق المديرية لتعريفهم على كيفية مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم وممتلكاتهم.

ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح قيام (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة العلمين) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فـى مجال الإتجار بالأسلحة النارية غير المُرخصة والمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (5 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية ") بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,7 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق - مقيم بدائرة المركز ) مُصاب بعيار نارى بالجسم ، وما قرره أنه حال سيره بسيارته النصف نقل عائداً من إحدى القرى بدائرة المركز تجاه محل إقامته فوجئ بمجهولين قام أحدهما بإطلاق عيار نارى تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها فى محاولة منهما لإستيقافه ، إلا أنه تمكن من الهرب بسيارته.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصان - مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما حيث أمكن ضبط أحدهما حال قيادته لإحدى السيارات "مُبلغ بسرقتها" وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الشابو) ، كما أمكن ضبط الآخر وبحوزته (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد سرقة سيارة المجنى عليه وأن السلاح المضبوط هو السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة المشار إليها.

و قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (6) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (8) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (8) متهمين "لعدد 2 منهم معلومات جنائية"، ونفيذ (4628) حكم قضائى متنوع.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد أصحاب المصانع بدائرة مركز شرطة المنصورة بإنتاج وتعبئة وتغليف قطع غيار السيارات ومركبات التوك توك "مقلدة ومغشوشة" وتحمل علامات تجارية "بخلاف الحقيقة" .. بقصد إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه ، وأمكن ضبط مالكه ، وبالتفتيش عثر بداخله على (284797 قطعة مستلزمات إنتاج – 68685 قطعة تحت التجهيز) جميعها مجهولة المصدر وتصنع من مواد رديئة غير مطابقة للمواصفات.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4034) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحرير(1060) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(83) مخالفة السير بدون تراخيص، و(6) مخالفات موقف عشوائى، و(8) مخالفات شروط التراخيص، وتحرير عدد (2469) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، و ضبط (2633) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، و رفع عدد (73) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.