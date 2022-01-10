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صور.. محافظ الأقصر يزور كنيسة العذراء مريم لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد

الإثنين، 10 يناير 2022 12:00 ص
صور.. محافظ الأقصر يزور كنيسة العذراء مريم لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد محافظ الأقصر يزور كنيسة العذراء مريم لتقديم التهاني للأخوة المسيحيين
الأقصر – أحمد مرعى

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قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الاحد، بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك وسط أجواء من المحبة والمودة بين الجميع.

وكان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر وضواحيها، وعدد من كهنة ورجال الدين المسيحي، كما توجه محافظ الأقصر لزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر لتقديم التهنئة بالعيد وكان في استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيباراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك.

ثم توجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له لتقديم تهنئة عيد الميلاد لكنيسة الإنجيليين وكان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، حيث رافق المحافظ لتقديم التهانى نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة ، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وقيادات محافظة الأقصر.

محافظ الأقصر يزور كنيسة العذراء مريم لتقديم التهاني (1)
 

 

محافظ الأقصر يزور كنيسة العذراء مريم لتقديم التهاني (2)
 

 

محافظ الأقصر يزور كنيسة العذراء مريم لتقديم التهاني (3)
 

 

محافظ الأقصر يزور كنيسة العذراء مريم لتقديم التهاني (4)
 

 

محافظ الأقصر يزور كنيسة العذراء مريم لتقديم التهاني (5)
 

 

محافظ الأقصر يزور كنيسة العذراء مريم لتقديم التهاني (6)
 

 

محافظ الأقصر يزور كنيسة العذراء مريم لتقديم التهاني (7)
 

 


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كنيسة العذراء مريم بالاقصر

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