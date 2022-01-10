صحة سوهاج: أكثر من نصف تعداد المحافظة حصلوا على الرعاية الصحية المجانية

سوهاج محمود مقبول

حققت مديرية الصحة ووالسكان بمحافظة سوهاج في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية طفرة غير مسبوقة في تطوير المنظومة الصحية ورعاية المواطنين علاجيا حيث تم تطعيم مليون و200 ألف مواطن من مختلف أنحاء المحافظة ضد فيروس كورونا، بالإضافة الى تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 2 مليون و481 ألف مواطن بسوهاج، صرحت بذلك الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضافت كريمة في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه من خلال مبادرات رئيس الجمهورية المختلفة، والتي تم تنفيذها عبر 204 مقر، والتي تشمل مبادرة الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وصحة الام والجنين، ودعم صحة المرأة المصرية، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الاطفال، والانيميا والتقزم لدي اطفال المدارس، ومبادرة فحص كبار السن، فضلا عن تنظيم 90 قافلة طبية قدمت خدماتها بالمجان لأكثر من 85 ألف و600 مواطن بالقرى الاكثر احتياجا.

وأضافت كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن عام 2021 شهد استحداث وحدات السمعيات والتخاطب ووحدة علاج التصلب المتعدد، وعيادة أمراض الدم بمستشفى سوهاج العام، بالإضافة الى افتتاح 3 اقسام جديدة للعلاج الطبيعي بمستشفى حميات جرجا ووحدات تونس وبلصفورة، فضلا عن وحدة الاشعة المقطعية الجديدة بمستشفى صدر سوهاج بجزيرة شندويل، وافتتاح وحدة تفتيت الحصوات بمستشفى سوهاج الجامعي، والخط الساخن لعلاج مرضي الادمان بمستشفى الصحة النفسية.

وأشارت وكيل وزارة الصحة أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حصل مليون و281 الف مواطن على اللقاح المضاد للفيروس كورونا بمحافظة سوهاج منذ مارس 2021 وكذلك حصول 7 ألاف و 850 طالب على لقاح " فايزر" منذ بدايه تطعيم الطلاب الفئة العمرية من 12 سنه حتى 18 سنه في 10 ديسمبر 2021 وأن التطعيم بدأ في مارس 2021 وكان لدينا 3 مراكز تطعيم والان وصل عدد المراكز أكثر من 100 مركز ما بين متنقل وثابت وذلك للوصول الى كل مواطن مستحق للتطعيم على أرض المحافظة لافتة ايضا الى توفير فرق طبية مخصصه لمن لا يقدر على الحركة لتطعيمهم في منازلهم.

وأنهت وكيلة وزارة الصحة تصريحاتها أنه في عهد الرئيس عند تمت مناظرة و فحص 92الف و781 مسافر بالحجر بمطار سوهاج الدولى خلال عام 2021 وتم تزويد قسم الحجر الصحى بمطار سوهاج الدولى بأحدث اجهزه الفحص المتخصصة بفحص المسافرين بجميع المطارات و ذلك ضمن إجراءات الدولة المصرية التى تتخذها بمجابهه تداعيات انتشار فيروس كورونا وتم تجهيز عيادات الحجر الصحى بجميع المستلزمات و الواقيات و بما يلزم للتعامل مع أى حاله طارئه وأنه يتم تسجيل بيانات جميع الركاب القادمين من الخارج على برنامج (متابعه القادمين من الخارج) و متابعتهم وتم تدريب جميع الكوادر الطبية العاملة بالحجر الصحى على احدث طرق التعامل مع المسافرين و الفحص لهم بدقه و امان.



قافلة طبية للعيون بالمجان



مكان للكشف على المواطنين



سيدات ينتظرن الكشف بالقافلة المجانية



أثناء عملية الكشف



توقيع الكشف الطبى بالمجان على المواطنين