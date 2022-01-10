صحة القليوبية تعلن توفر لقاح "جونسون أند جونسون" بمحطات مترو الزراعة وشبرا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، توافر لقاح كورونا من نوع "جونسون أند جونسون" بوحدات التطعيم بمحطات مترو شبرا الخيمة ومترو كلية الزراعة في محافظة القليوبية حيث أنه متاح لجميع المترددين من المواطنين على المكان يوميًا عدا الجمعة.

وأكدت المديرية، في بيان لها، اليوم، انه متاح استخراج شهادات ال QR المعتمده للسفر من أي مكتب لتطعيم المسافرين حيث يتوافر 10 مكاتب للتطعيم المسافرين بالمحافظة.

وتابعت المديرية، أنها لا تدخر جهدا في التوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا لمواجهه جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وجهود وزارة الصحة والسكان لوقاية المواطنين من خطر الإصابة بالعدوى تولي مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية اهتمامًا كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء المحافظة.