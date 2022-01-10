اليوم السابع
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الإثنين، 10 يناير 2022 10:39 ص
أكرم القصاص
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شاهد.. لحظة إنقاذ طيار أمريكى سقط على سكة حديد أثناء مرور قطار

الإثنين، 10 يناير 2022 09:38 ص
شاهد.. لحظة إنقاذ طيار أمريكى سقط على سكة حديد أثناء مرور قطار لحظة إنقاذ الطيار الأمريكى
وكالات

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تمكن ضابطان أمريكيان من سحب طيار ينزف دما من طائرة صغيرة سقطت فوق مجموعة من مسارات القطارات بالقرب من مطار وايتمان في باكويما قبل لحظات من اندفاع قطار نحوها واصطدامه بها.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، إن الطائرة الصغيرة تحطمت بالقرب من تقاطع شارع أوزبورن وطريق سان فرناندو، وكانت الطائرة المتضررة جزئيا تجثو في مسار قاطرة ميترولينك، التي اصطدمت بأقصى سرعة بمؤخرة الطائرة.

وبحسب شهود عيان، كانت الطائرة تتجه جنوبا وتقترب من مدرج المطار قبل سقوطها على مسار السكة الحديدية.

وتظهر لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، ضابطين يرفعان الطيار، الذي كان ينزف دما، من قمرة القيادة.


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