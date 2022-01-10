اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يناير 2022 02:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

شاب ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات بينهما فى العجوزة

الإثنين، 10 يناير 2022 02:04 م
شاب ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات بينهما فى العجوزة جريمة قتل-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهى شاب حياة شقيقه داخل مسكنهما في العجوزة، وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين تعرض المجني عليه لاعتداء بالرأس، وأن شقيقه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".  
  
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.  
  
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 
 

قتل شقيقه

خلافات أسرية

قسم العجوزة

امن الجيزة

جريمة القتل

جرائم القتل

القبض على قاتل شقيقه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المشدد 15 سنة لأخوين قتلا شقيقهما بمساعدة سيدة بسبب خلافات بينهم في الشرقية

الإثنين، 03 يناير 2022 01:01 م

مدمن يقتل شقيقه في المقطم ويتهم لصوصا بارتكاب الجريمة

السبت، 01 يناير 2022 01:00 م

تفاصيل مقتل شاب على يد بلطجى فى عزبة القلعة بالإسكندرية.. شقيقه طلب منه خفض صوت الكاسيت فتوعد له وهدده بقتله وأشقائه.. وتربص للمجنى عليه وطعنه فى قلبه.. والنيابة تحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:02 ص

جنايات الأقصر تؤيد حكم الإعدام لسيدة قتلت شقيقتها وأصابت والدها بسكين

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 07:03 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة