سوهاج الجامعي يجري 299 عملية لإصابات العظام بالمجان ضمن منظومة التأمين الصحى

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى الجامعي أجرى 299 عملية جراحية لإصابات العظام خلال شهرين، وذلك على نفقة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

وأضاف "عبد الخالق"، أن ذلك يأتي في إطار منظومة جديدة وضعتها إدارة المستشفى لتوفير المستلزمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة للنهوض بالقطاع الصحي وتقديم أفضل خدمة طبية لجميع الفئات، والاهتمام بتطوير منظومتي العلاج على نفقة الدولة والتأمين، والقضاء على قوائم الانتظار والأمراض المزمنة لرفع المعاناة عن كاهل الطبقات الأكثر احتياجا.

وذكر الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، أنه تم تدشين مشروع إجراء عمليات إصابات العظام على نفقة الدولة والتأمين الصحي داخل المستشفى، لحل مشكلة توفير مستلزمات عمليات العظام من شرائح ومسامير، خاصة مع ارتفاع الاسعار والحاجة العاجلة والمستمرة لهذه المستلزمات، بهدف تحسين الخدمة الطبية وتوفير العلاج المجاني للمرضي .

وأوضح الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى، أنه في ظل توفير الدولة لمنظومة الشراء الموحد، وهي النافذة التي تم من خلالها توفير المستلزمات العامة للعمليات الجراحية والشرائح والمسامير التي تستخدم في عمليات العظام بجودة عالية، كان ذلك عاملاً محورياً في توفير الغالبية العظمى من مستلزمات العمليات الجراحية المختلفة بالمستشفى الجامعي من ضمنها عمليات قسم جراحة العظام .

وأضاف الدكتور أحمد جابر نائب مدير المستشفى الجامعي، أنه يتم مخاطبة قسم جراحة العظام لتحديد أنواع وأعداد المسامير والشرائح وباقي المستلزمات اللازمة للاستهلاك الشهري، وتحديد موعد لرفعها في بداية كل شهر لتوفيرها عن طريق هيئة الشراء الموحد، كما تم تكوين فريق من مساعدي الخدمات الصحية لاستكمال الأوراق المطلوبة لإنهاء قرارات نفقة الدولة والتأمين الصحي للحالات.

وقال الدكتور عبد الرحمن الشيخ رئيس قسم العظام، أنه تم إجراء عدد 299 عملية لإصابات العظام خلال شهرين، منها 166 عملية جراحية تمت على نفقة الدولة، و133 أخرى على نفقة التأمين الصحي.