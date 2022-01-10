اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفير الصومال بالقاهرة يترأس وفد بلاده المشارك بمنتدى شباب العالم ويشيد بالإجراءات التنظيمية

الإثنين، 10 يناير 2022 02:28 م
سفير الصومال بالقاهرة يترأس وفد بلاده المشارك بمنتدى شباب العالم ويشيد بالإجراءات التنظيمية منتدى شباب العالم
وكالات

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أشاد السفير الياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، معتبرا أنها من أهم المبادرات التي أطلقت على مستوى العالم لدعم الشباب وجعل لغة الحوار سبيلا للتواصل، خاصة أنها تجمع الشباب من مختلف دول العالم بمختلف جنسياتهم وأعمارهم وديانتهم وعرقهم .
 
وجاء ذلك خلال ترؤسه وفد الصومال المشارك في فعاليات المنتدى حيث شارك في افتتاح أعمال المنتدى بمدينة شرم الشيخ .
 
وأعرب السفير الصومالي عن سعادته بالمشاركة في هذا العرس الشبابي ، متمنيا النجاح والتوفيق للمنتدى الذي يضم مختلف شباب العالم باعتباره فرصة لاستغلال طاقات الشباب وأفكاره لتنمية بلادهم والنهوض بها.
 
وأعرب عن أمله فيأن  يتم إتاحة المزيد من الفرص للشباب في الدول الأقل نموا للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى خلال السنوات المقبلة ،مشيدا بالاجراءات التنظيمية واللوجستية التي تمت على أعلى مستوى وأظهرت شرم الشيخ مدينة السلام في أبهي حللها .

الصومال

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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