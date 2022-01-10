اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يناير 2022 01:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الاثنين 10-1-2022 بالبنوك المصرية

الإثنين، 10 يناير 2022 12:41 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 10-1-2022 بالبنوك المصرية يورو
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباين سعر اليورو اليوم الاثنين 10-1-2022، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.70 جنيه للشراء، و 17.88 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.65 جنيه للشراء، و 17.88 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.72 جنيه للشراء، و 17.90 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.78 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.78 جنيه للشراء.
 
17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.70 جنيه للشراء.
 
17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.72 جنيه للشراء.
 
17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.72 جنيه للشراء.
 
17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.73 جنيه للشراء.
 
17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.74 جنيه للشراء.
 
17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.70 جنيه للشراء.
 
17.91 جنيه للبيع.

اسعار اليورو

سعر اليورو

سعر اليورو اليوم

اليورو

العملات

سعر صرف اليورو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة