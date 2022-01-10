وقال ريابكوف، في مؤتمر صحفي بعد انتهاء المفاوضات مع الوفد الأمريكي في جنيف اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بالقضية الرئيسية المتعلقة بعدم توسع الناتو، أود أن أقول إنه لم يتحقق أي تقدم".



وأضاف: "نؤكد أنه من الضروري للغاية بالنسبة لنا التأكد من أن أوكرانيا لن تصبح أبدًا عضوًا في حلف شمال الأطلسي، كما نود سحب الصيغة التي تبنتها قمة بوخارست في عام 2008 واستبدالها بصيغة تؤكد أن أوكرانيا وجورجيا لن تُصبحا عضوين في الناتو أبدًا".