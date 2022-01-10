أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن عدم توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال ريابكوف، في مؤتمر صحفي بعد انتهاء المفاوضات مع الوفد الأمريكي في جنيف اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بالقضية الرئيسية المتعلقة بعدم توسع الناتو، أود أن أقول إنه لم يتحقق أي تقدم".
وأضاف: "نؤكد أنه من الضروري للغاية بالنسبة لنا التأكد من أن أوكرانيا لن تصبح أبدًا عضوًا في حلف شمال الأطلسي، كما نود سحب الصيغة التي تبنتها قمة بوخارست في عام 2008 واستبدالها بصيغة تؤكد أن أوكرانيا وجورجيا لن تُصبحا عضوين في الناتو أبدًا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة